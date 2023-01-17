Кликич (Петрова) Елена Владимировна
Место рожденияг. Уфа
Дата рождения01.03.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1981
Отец: Петров Владимир Николаевич
Мать: Петрова Надежда
г. Уфа
Рождение ребёнка
08.03.2001
Дочь: Кликич Кристина Ильдаровна
Отец ребёнка: Кликич Ильдар Иванович
г. Уфа
Рождение ребёнка
06.01.2018
Дочь: Кликич Елизавета Ильдаровна
Отец ребёнка: Кликич Ильдар Иванович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно