Кликич (Петрова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кликич (Петрова) Елена Владимировна

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Место рождения

г. Уфа

Дата рождения

01.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1981

Отец: Петров Владимир Николаевич

Мать: Петрова Надежда

г. Уфа
Рождение ребёнка
08.03.2001

Дочь: Кликич Кристина Ильдаровна

Отец ребёнка: Кликич Ильдар Иванович

г. Уфа
Рождение ребёнка
06.01.2018

Дочь: Кликич Елизавета Ильдаровна

Отец ребёнка: Кликич Ильдар Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кликич Ильдар Иванович

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