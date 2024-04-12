Савельева Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Пелагея Кузьминична

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Савельев Макар Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Корнеевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Савельев Иван Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Корнеевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Савельев Николай Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Корнеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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