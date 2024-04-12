Савельева Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Савельев Петр Корнеевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Савельев Петр Корнеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Савельев Николай Петрович
Отец ребёнка: Савельев Петр Корнеевич
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно