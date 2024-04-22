(Николаев) Евфросиния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Николаев) Евфросиния Иванова

(Николаев) Евфросиния Иванова

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Николаев Иван Николаев

Мать: Агапия Борисова

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.122об-123
Бракосочетание
04.11.1912 ст.

Муж: Роман Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.122об-123 поручители по жениху: села Нового Макалуша крестьяне Стефан Малахиев Шкарин и Петр Кирилов Миняев по невесте: деревни Тириклы крестьяне Петр Николаев Николаев и... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1915 ст.

Сын: Митрофан Романов

Отец ребёнка: Роман Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл.165об-166 восприемники: села Новага Макалуша крестьянин Василий Михайлов Шкарин и села Новага Макалуша крестьянин Смарагда Малахиева Шкарина дочь, девица Иустина.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close