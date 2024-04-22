(Николаев) Евфросиния Иванова
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: Николаев Иван Николаев
Мать: Агапия Борисова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.122об-123
Бракосочетание
04.11.1912 ст.
Муж: Роман Малахиев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.122об-123 поручители по жениху: села Нового Макалуша крестьяне Стефан Малахиев Шкарин и Петр Кирилов Миняев по невесте: деревни Тириклы крестьяне Петр Николаев Николаев и... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1915 ст.
Сын: Митрофан Романов
Отец ребёнка: Роман Малахиев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл.165об-166 восприемники: села Новага Макалуша крестьянин Василий Михайлов Шкарин и села Новага Макалуша крестьянин Смарагда Малахиева Шкарина дочь, девица Иустина.
Смерть
Неизвестно