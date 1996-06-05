Брехова (Дубоносова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брехова (Дубоносова) Валентина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1939

Дата смерти

05.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939

Отец: Дубоносов Егор Никифорович

Мать: Дубоносова Вера Петровна

Рождение ребёнка
24.08.1960

Дочь: Бабич Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Брехов Дмитрий Матвеевич

Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.12.1964

Сын: Брехов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брехов Дмитрий Матвеевич

Смерть
05.06.1996
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