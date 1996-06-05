Брехова (Дубоносова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1939
Дата смерти05.06.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939
Рождение ребёнка
24.08.1960
Дочь: Бабич Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Брехов Дмитрий Матвеевич
Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.12.1964
Сын: Брехов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1996