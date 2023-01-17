Разорителева (Деревянко) Евдокия Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разорителева (Деревянко) Евдокия Авксентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1899

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1899

Отец: Деревянко Авксентий Семенович

Мать: Деревянко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разорителев Леонид Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разорителев Евгений Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разорителев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Разорителев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разорителев Иван

Смерть
1991
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