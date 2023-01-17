Разорителева (Деревянко) Евдокия Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1899
Дата смерти1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разорителев Леонид Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разорителев Евгений Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разорителев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Разорителев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разорителев Иван
Смерть
1991