Головина Дарья Родионовна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Головин Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванникова Мария Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Николай Федорович
Отец ребёнка: Иванников Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванников Федор
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Иванникова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1995