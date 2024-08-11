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Головина Дарья Родионовна

Место рождения

Хвощёвка, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Головин Родион

Мать: не указана

Хвощёвка, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванникова Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Николай Федорович

Отец ребёнка: Иванников Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Федор

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Иванникова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1995

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