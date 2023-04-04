Кочубей Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кочубей Виктор Павлович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
19.09.1847
Жена: Кочубей Елена Павловна
Висбаден
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна
Смерть
1850
Рождение ребёнка
26.08.1853
Сын: Кочубей Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна