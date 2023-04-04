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Кочубей Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кочубей Виктор Павлович

Мать: Мария Васильевна

Бракосочетание
19.09.1847

Жена: Кочубей Елена Павловна

Висбаден
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

Смерть
1850
Рождение ребёнка
26.08.1853

Сын: Кочубей Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кочубей Елена Павловна

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