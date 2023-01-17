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Лукьянов Василий Сергеевич

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.07.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1879 ст.

Отец: Лукьянов Сергей Яковлевич

Мать: Лукьянова Анна Григорьева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
22.07.1879 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Жена: Лукьянова Варвара Николаевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1915 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Николаевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1918 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Николаевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1920 ст.

Сын: Лукьянов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Николаевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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