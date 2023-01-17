Лукьянов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1879 ст.
Крещение
22.07.1879 ст.
Бракосочетание
30.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1915 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
23.08.1918 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1920 ст.
Сын: Лукьянов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Николаевна
Смерть
Неизвестно