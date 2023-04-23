Перминов Зотей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминов Зотей Ефимович

Перминов Зотей Ефимович

Место рождения

деревня Онучинская

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Перминов Ефим Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1755 по 1800

Сын: Перминов Филипп Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1758 по 1760

Сын: Перминов Корнило Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1776 по 1780

Сын: Перминов Антон Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1778 по 1800

Сын: Перминов Лазар Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1779 по 1781

Сын: Перминов Григорий Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Перминов Иван Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.