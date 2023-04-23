Перминов Зотей Ефимович
Место рождениядеревня Онучинская
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Перминов Ефим Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1755 по 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1758 по 1760
Сын: Перминов Корнило Зотеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1776 по 1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1778 по 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1779 по 1781
Сын: Перминов Григорий Зотеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно