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Бросов Александр Васильевич

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бросов Василий Павлович

Мать: (Капустина) Имя Александровна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: Трошина (Бросова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Бросова (Воронина) Анна Ивановна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мигунова (Бросова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Бросова (Воронина) Анна Ивановна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Короткова (Бросова) Серафима Александровна

Мать ребёнка: Бросова (Воронина) Анна Ивановна

Смерть
?.10.1941

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