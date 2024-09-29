Бросов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: Трошина (Бросова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Бросова (Воронина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мигунова (Бросова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Бросова (Воронина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Короткова (Бросова) Серафима Александровна
Мать ребёнка: Бросова (Воронина) Анна Ивановна
Смерть
?.10.1941