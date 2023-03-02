Задонских Ульяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Задонских Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Задонских Николай Васильевич
Отец ребёнка: Задонских Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
01.03.1935
Дочь: Полякова (Задонских) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Задонских Василий Фёдорович
Смерть
1974