Задонских Ульяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задонских Ульяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Повельев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Задонских Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Задонских Николай Васильевич

Отец ребёнка: Задонских Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.03.1935

Дочь: Полякова (Задонских) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Задонских Василий Фёдорович

Смерть
1974

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