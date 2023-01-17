Сухих Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аксинья Кузьминична

Отец ребёнка: Сухих Кузьма Савинович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сухих Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Сухих Кузьма Савинович

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Кузьма Савинович

Смерть
Неизвестно
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