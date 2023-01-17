Сухих Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аксинья Кузьминична
Отец ребёнка: Сухих Кузьма Савинович
Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сухих Андрей Кузьмич
Отец ребёнка: Сухих Кузьма Савинович
Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно