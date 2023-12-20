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Южиков Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.08.1976

Жена: Южикова (Климова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
27.04.1978

Дочь: Казакова (Южикова) Инна Петровна

Мать ребёнка: Южикова (Климова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1981

Сын: Южиков Александр Петрович

Мать ребёнка: Южикова (Климова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.1987

Сын: Южиков Константин Петрович

Мать ребёнка: Южикова (Климова) Людмила Николаевна

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