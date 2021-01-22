Железнов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1948
Дата смерти22.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948
Отец: Железнов Иван Ильич
Мать: Бабаян Елена Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1972
Дочь: Железнова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1977
Дочь: Железнова Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Лукьянова Людмила Ивановна
Смерть
22.01.2021