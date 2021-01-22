Железнов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1948

Дата смерти

22.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948

Отец: Железнов Иван Ильич

Мать: Бабаян Елена Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1972

Дочь: Железнова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1977

Дочь: Железнова Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Лукьянова Людмила Ивановна

Смерть
22.01.2021
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