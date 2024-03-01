Галушина (Леонтьева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалушина (Леонтьева) Прасковья

Галушина (Леонтьева) Прасковья

avatar

Место рождения

г.Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Иван

Мать: Леонтьева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галушин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галушин Павел

Рождение ребёнка
22.05.1932

Дочь: Коротяева (Галушина) Зинаида

Отец ребёнка: Галушин Павел

Смерть
1934
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.