Галушина (Леонтьева) Прасковья
Место рожденияг.Санкт-Петербург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтьев Иван
Мать: Леонтьева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галушин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галушин Павел
Рождение ребёнка
22.05.1932
Дочь: Коротяева (Галушина) Зинаида
Отец ребёнка: Галушин Павел
Похороны
Неизвестно