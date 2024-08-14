Гноевая (Полонская) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти27.05.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.1963