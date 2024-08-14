Гноевая (Полонская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гноевая (Полонская) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

27.05.1963

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Полонский Василий Григорьевич

Мать: Полонская (Сотникова) Пелагея Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.1963

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