Петряшева (Чупрова) Устина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшева (Чупрова) Устина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1929

Дата смерти

21.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1929

Отец: Чупров Иван Иванович

Мать: Василиса (Васса) Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1950

Дочь: Петряшева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Петряшов Михаил Федорович

с.Усть-Цильма
Рождение ребёнка
27.07.1955

Сын: Петряшев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

с. Усть-Цильма
Рождение ребёнка
21.01.1957

Дочь: Котельникова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Петряшов Михаил Федорович

с.Усть-Цильма
Смерть
21.11.2021
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