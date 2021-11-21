Петряшева (Чупрова) Устина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1929
Дата смерти21.11.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1929
Отец: Чупров Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1950
Дочь: Петряшева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Петряшов Михаил Федорович
с.Усть-Цильма
Рождение ребёнка
27.07.1955
Сын: Петряшев Владимир Михайлович
с. Усть-Цильма
Рождение ребёнка
21.01.1957
Дочь: Котельникова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Петряшов Михаил Федорович
с.Усть-Цильма
Смерть
21.11.2021