Усов Авраам (Авраамий) Павлович
Место рожденияд. Большая Липовская Катунская волость Балахнинский уезд (Нижегородская область г. Чкаловск ул. Я. Петрова)
Дата рождения24.10.1884 ст.
Дата смерти15.03.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
24.10.1884 ст.
Отец: Усов Павел Федорович мл.
Мать: Усова Елена Петровна
д. Большая Липовская Катунская волость Балахнинский уезд (Нижегородская область г. Чкаловск ул. Я. Петрова)
Бракосочетание
06.11.1905 ст.
д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Рождение ребёнка
26.06.1926
Мать ребёнка: Усова (Мордашева) Агриппина Яковлевна
Смерть
15.03.1930
с. Василево Василевская волость Городецкий уезд Нижегородский край (г. Чкаловск Нижегородская область)