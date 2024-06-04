Усов Авраам (Авраамий) Павлович 24.10.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Авраам (Авраамий) Павлович

Место рождения

д. Большая Липовская Катунская волость Балахнинский уезд (Нижегородская область г. Чкаловск ул. Я. Петрова)

Дата рождения

24.10.1884 ст.

Дата смерти

15.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1884 ст.

Отец: Усов Павел Федорович мл.

Мать: Усова Елена Петровна

д. Большая Липовская Катунская волость Балахнинский уезд (Нижегородская область г. Чкаловск ул. Я. Петрова)
Бракосочетание
06.11.1905 ст.

Жена: Усова (Мордашева) Агриппина Яковлевна

д. Климотино Павелковская волость Балахнинский уезд (д. Климотино Чкаловский район Нижегородская область)
Рождение ребёнка
26.06.1926

Сын: Усов Павел Авраамович

Мать ребёнка: Усова (Мордашева) Агриппина Яковлевна

Смерть
15.03.1930
с. Василево Василевская волость Городецкий уезд Нижегородский край (г. Чкаловск Нижегородская область)

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