Никитина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Никитина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван
Смерть
Неизвестно