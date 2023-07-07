Никитина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Евдокия

Никитина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Никитина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Яков Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Степан Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван

Смерть
Неизвестно
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