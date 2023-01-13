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Стародубцева Вера
Стародубцева Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.1987
Пол
Женский
Отец
Стародубцев Сергей Николаевич
1955 г.р.
Мать
Стародубцева (Стариковская) Светлана Васильевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1987
Отец:
Стародубцев Сергей Николаевич
Мать:
Стародубцева Светлана Васильевна
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