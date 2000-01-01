Самуленкова мария петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуленкова мария петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1945

Отец: не указан

Мать: Тимошенкова просковья антоновна

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