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Самуленкова мария петровна
Самуленкова мария петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.1945
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Тимошенкова просковья антоновна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1945
Отец: не указан
Мать:
Тимошенкова просковья антоновна
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