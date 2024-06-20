(Уракова) Авдотья Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1769
Отец: Ураков Феоктист Иванов
Мать: Уракова Анна Ивановна
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 25.06.1795
Муж: не указан
Выдана в замужество Калинурской волости в деревнб Кушеву за ясашного крестьянина. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333об.)
Место жительства
До 25.06.1795
Кушово, Советский муниципальный район, Кировская область
Предположительный НП взят из РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 13 лет на прошлую ревизию (1782 года) в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333об.)
Смерть
Неизвестно