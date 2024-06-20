(Уракова) Авдотья Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уракова) Авдотья Феоктистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1752 г.р.

Мать

Вычислено 1752 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Ураков Феоктист Иванов

Мать: Уракова Анна Ивановна

Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 25.06.1795

Муж: не указан

Выдана в замужество Калинурской волости в деревнб Кушеву за ясашного крестьянина. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333об.)
Место жительства
До 25.06.1795
Кушово, Советский муниципальный район, Кировская область
Предположительный НП взят из РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 13 лет на прошлую ревизию (1782 года) в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333об.)
Смерть
Неизвестно

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