Герасимова (Ханыгина) Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Ханыгина) Александра Яковлева

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Место рождения

Кашино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.03.1916

Сын: Герасимов Георгий Николаев

Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1918

Сын: Герасимов Владимир Николаев

Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1918

Сын: Герасимов Николай Николаев

Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Борис Николаев

Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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