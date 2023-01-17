Герасимова (Ханыгина) Александра Яковлева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1916
Сын: Герасимов Георгий Николаев
Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1918
Сын: Герасимов Владимир Николаев
Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1918
Сын: Герасимов Николай Николаев
Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно