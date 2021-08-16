Илюшенко (Кадулина) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1949
Дата смерти16.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илюшенко Николай Прокопьевич
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
16.08.2021
Саянск, город Саянск, Иркутская область