Илюшенко (Кадулина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшенко (Кадулина) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1949

Дата смерти

16.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1949

Отец: не указан

Мать: Кадулина Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
16.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илюшенко Николай Прокопьевич

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
16.08.2021
Саянск, город Саянск, Иркутская область
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