Караулова (Мордовина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулова (Мордовина) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1937

Отец: Мордовин Сергей

Мать: Фугина Антонина Фроловна

Рождение ребёнка
06.12.1959

Дочь: Прасолова (Караулова) Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Караулов Юрий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1964

Дочь: Иванова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Караулов Юрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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