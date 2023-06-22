Караулова (Мордовина) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1937
Отец: Мордовин Сергей
Мать: Фугина Антонина Фроловна
Рождение ребёнка
06.12.1959
Дочь: Прасолова (Караулова) Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Караулов Юрий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1964
Дочь: Иванова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Караулов Юрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно