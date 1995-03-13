Чмутов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмутов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1957

Дата смерти

13.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1957

Отец: Чмутов Андрей Васильевич

Мать: Чмутова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чмутова Ираида Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
13.03.1995
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