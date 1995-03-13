Чмутов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1957
Дата смерти13.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1957
Отец: Чмутов Андрей Васильевич
Мать: Чмутова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чмутова Ираида Владимировна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
13.03.1995