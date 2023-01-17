Вакина (Фонарёва) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакина (Фонарёва) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Фонарёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Фонарев (fonarev) Иван (Ivan)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакин Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакин Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фонарев (fonarev) Иван (Ivan)

Смерть
Неизвестно
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