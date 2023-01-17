Вакина (Фонарёва) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Фонарев (fonarev) Иван (Ivan)
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вакин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вакин Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно