Мамсуров Мусса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Мусса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Мамсуров Камболат

Мать: ?

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Фидарова Паца Муссаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мамсуров Хасан Муссаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мамсуров Абдрахман Муссаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мамсуров Мамсур Муссаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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