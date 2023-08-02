Мамсуров Мусса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Мамсуров Камболат
Мать: ?
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Фидарова Паца Муссаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Мамсуров Абдрахман Муссаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мамсуров Мамсур Муссаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно