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Воробьев Федор Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Матрена

Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Григорий

Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Петр

Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Екатерина

Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра

Смерть
Неизвестно
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