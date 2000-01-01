Воробьев Федор Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Матрена
Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Григорий
Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Петр
Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Екатерина
Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Воробьева Ал-дра
Смерть
Неизвестно