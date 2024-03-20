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Нагоев Калина Никитич

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1701

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1692 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1742 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1731

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ксения Калиновна

Мать ребёнка: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагоева Анна Семеновна

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1762
Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
РГАДА ф.350 оп.2 д.1637 Третья ревизия 1762 года Медянского острожку деревни Черемиской государственные черносошные крестьяне Калина Никитин сын Нагоев (46) умре 1762; у него жена Анна Семенова, 70, ... Показать все
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