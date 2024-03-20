Нагоев Калина Никитич
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смерти1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Рождение ребёнка
1731
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ксения Калиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагоева Анна Семеновна
Смерть
1762
РГАДА ф.350 оп.2 д.1637 Третья ревизия 1762 года Медянского острожку деревни Черемиской государственные черносошные крестьяне Калина Никитин сын Нагоев (46) умре 1762; у него жена Анна Семенова, 70, ... Показать все