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Морохин Федор Дмитриевич

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Отец

До 1799 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Между 1810 и 1856
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Мещанин
Рождение
1815

Отец: Морохин Дмитрий

Мать: не указана

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 1815
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Место жительства
С 1815
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
1815
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Между 1832 и 1839

Жена: Морохина Екатерина Ивановна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Морохин Аким Федорович

Мать ребёнка: Морохина Екатерина Ивановна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1856
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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