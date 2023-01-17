Морохин Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Между 1810 и 1856
Мещанин
Рождение
1815
Отец: Морохин Дмитрий
Мать: не указана
Гражданство
С 1815
Россия
Место жительства
С 1815
Крещение
1815
Бракосочетание
Между 1832 и 1839
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Морохина Екатерина Ивановна
Смерть
После 1856