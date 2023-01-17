Нелидов Степан Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти24.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
14.07.1941
Место призыва (военкомат): Ленинский РВК Калининская обл. Подразделения, в которых служил: 1117 стрелковый Двинский полк 1117 стрелковый Двинский полк 332-й стрелковой Ивановско-Полоцкой дивизии име... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1942
Скончался от тяжелых ран 24.10.1942 г. в 413 мсб 332 сд.. Был похоронен в д. Маклок Велижского р-на Смоленской обл. (северо-восточный край деревни).
Перезахоронение
Неизвестно
Перезахоронен и значится в списках воинского захоронения Лидова Гора, братская могила 1-2 в г. Велиже Смоленской области.