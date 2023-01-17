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Нелидов Степан Клементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

24.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
14.07.1941
Место призыва (военкомат): Ленинский РВК Калининская обл. Подразделения, в которых служил: 1117 стрелковый Двинский полк 1117 стрелковый Двинский полк 332-й стрелковой Ивановско-Полоцкой дивизии име... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нелидова Евдокия Павловна

Смерть
24.10.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Скончался от тяжелых ран 24.10.1942 г. в 413 мсб 332 сд.. Был похоронен в д. Маклок Велижского р-на Смоленской обл. (северо-восточный край деревни).
Перезахоронение
Неизвестно
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Перезахоронен и значится в списках воинского захоронения Лидова Гора, братская могила 1-2 в г. Велиже Смоленской области.
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