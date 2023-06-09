Россамагина Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1837
Рождение ребёнка
14.07.1838
Сын: Россамагин Трофим Яковлев
Отец ребёнка: Россамагин Яков Фирстов
Рождение ребёнка
21.04.1840
Дочь: Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Россамагин Яков Фирстов
Рождение ребёнка
18.07.1841
Сын: Россамагин Никанор Яковлев
Отец ребёнка: Россамагин Яков Фирстов
Рождение ребёнка
28.08.1842
Дочь: (Россамагина) Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Россамагин Яков Фирстов