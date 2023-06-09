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Россамагина Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Трофимов

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1837

Муж: Россамагин Яков Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1838

Сын: Россамагин Трофим Яковлев

Отец ребёнка: Россамагин Яков Фирстов

Рождение ребёнка
21.04.1840

Дочь: Мавра Яковлева

Отец ребёнка: Россамагин Яков Фирстов

Рождение ребёнка
18.07.1841

Сын: Россамагин Никанор Яковлев

Отец ребёнка: Россамагин Яков Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.08.1842

Дочь: (Россамагина) Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Россамагин Яков Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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