Беляев Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Егор Иванович

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

27.05.1941

Дата смерти

13.09.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
15.10.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.09.2011
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

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