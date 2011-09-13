Беляев Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения27.05.1941
Дата смерти13.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.09.2011
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край