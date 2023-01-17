Чекалова (Буреева) Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалова (Буреева) Елена Кузьминична

Чекалова (Буреева) Елена Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1918 ст.

Муж: Чекалов Евсигний Гавриилович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1919 ст.

Сын: Чекалов Алексей Евстигнеевич

Отец ребёнка: Чекалов Евсигний Гавриилович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close