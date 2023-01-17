Чекалова (Буреева) Елена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1918 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1919 ст.
Сын: Чекалов Алексей Евстигнеевич
Отец ребёнка: Чекалов Евсигний Гавриилович
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно