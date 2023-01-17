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Коваленко Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1977

Отец: Коваленко Александр

Мать: Павлюк Зинаида Ивановна

Бракосочетание
06.12.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1998

Сын: Коваленко Кирилл Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.2001

Сын: Коваленко Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.2003

Дочь: Коваленко Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2011

Дочь: Коваленко Варвара Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.2015

Дочь: Коваленко Алёна Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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