Коваленко Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1977
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1977
Отец: Коваленко Александр
Мать: Павлюк Зинаида Ивановна
Бракосочетание
06.12.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1998
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2001
Сын: Коваленко Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.2003
Дочь: Коваленко Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2011
Дочь: Коваленко Варвара Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.2015
Дочь: Коваленко Алёна Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности