Трушкина Дарья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкина Дарья Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

22.11.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Самошина Домника Стефановна

Отец ребёнка: Трушкин Стефан Матвеевич

Рождение ребёнка
16.10.1882

Дочь: Неонила

Отец ребёнка: Трушкин Стефан Матвеевич

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушкин Стефан Матвеевич

Смерть
22.11.1882
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: от простуды
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