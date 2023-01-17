Трушкина Дарья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти22.11.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Самошина Домника Стефановна
Отец ребёнка: Трушкин Стефан Матвеевич
Рождение ребёнка
16.10.1882
Дочь: Неонила
Отец ребёнка: Трушкин Стефан Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1882
Причина смерти: от простуды