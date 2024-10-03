Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шутов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменков Ефим Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Кузьменков Ефим Прокопьевич

Смоленская обл., Руднянский район, дер. Шеровичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Вячеслав Ефимович

Отец ребёнка: Кузьменков Ефим Прокопьевич

Смоленская обл. Руднянский район, дер. Шеровичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кузьменков Ефим Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменков Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Кузьменков Ефим Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Смоленская обл., Руднянский район, дер. Шеровичи

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