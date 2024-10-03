Кузьменкова (Шутова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шутов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменков Николай Ефимович
Отец ребёнка: Кузьменков Ефим Прокопьевич
Смоленская обл., Руднянский район, дер. Шеровичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменков Вячеслав Ефимович
Отец ребёнка: Кузьменков Ефим Прокопьевич
Смоленская обл. Руднянский район, дер. Шеровичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузьменков Ефим Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменков Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Кузьменков Ефим Прокопьевич
Смерть
Неизвестно
Смоленская обл., Руднянский район, дер. Шеровичи