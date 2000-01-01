Двойнишникова Улита Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова Улита Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1923

Сын: Двойнишников Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
28.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
30.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1939

Сын: Двойнишников Иван Абрамович

Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнишников Абрам Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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