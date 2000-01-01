Двойнишникова Улита Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1923
Сын: Двойнишников Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1925
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1927
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1929
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
28.03.1932
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
30.04.1937
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1939
Сын: Двойнишников Иван Абрамович
Отец ребёнка: Двойнишников Абрам Филиппович
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно