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Дарья Кузьми (Нична)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Козьма Алексеев (Ич)

Мать: Домна Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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