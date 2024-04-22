Шомин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти28.02.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шомин Иоанн Феодорович
Мать: Шомина Анна Никаноровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655371#12
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шомина Анна Николаевна
Призыв на военную службу
1939
Смерть
28.02.1940
Призывался из г. Ленинград в 1939 г. Погиб в самом конце Финской войны