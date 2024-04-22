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Шомин Николай Иванович

Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

28.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шомин Иоанн Феодорович

Мать: Шомина Анна Никаноровна

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655371#12
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шомина Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призыв на военную службу
1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.02.1940
Призывался из г. Ленинград в 1939 г. Погиб в самом конце Финской войны
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