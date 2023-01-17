Зейцмане (Салмина) Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зейцмане (Салмина) Эмма

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Место рождения

Сигулда, Siguldas novads

Дата рождения

07.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1880

Отец: Салминьш Янис

Мать: Салмина Анна

Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
16.03.1902

Сын: Зейцманис Александрс

Отец ребёнка: Зейцманис Антонс

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
28.09.1909

Сын: Зейцманис Арнольдс Николайс

Отец ребёнка: Зейцманис Антонс

Юрмала, Jūrmala
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зейцманис Антонс

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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