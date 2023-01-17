Зейцмане (Салмина) Эмма
Место рождения
Дата рождения07.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1880
Отец: Салминьш Янис
Мать: Салмина Анна
Рождение ребёнка
16.03.1902
Сын: Зейцманис Александрс
Отец ребёнка: Зейцманис Антонс
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
28.09.1909
Сын: Зейцманис Арнольдс Николайс
Отец ребёнка: Зейцманис Антонс
Юрмала, Jūrmala
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зейцманис Антонс
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно