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Иванов Сергий Егоров
Иванов Сергий Егоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.1902 ст.
Пол
Мужской
Отец
Иванов Карп Егоров
Мать
Пелагея Прохорова
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1902 ст.
Отец:
Иванов Карп Егоров
Мать:
Пелагея Прохорова
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