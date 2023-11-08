Иванов Сергий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергий Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1902 ст.

Отец: Иванов Карп Егоров

Мать: Пелагея Прохорова

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