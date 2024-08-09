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Пелагея Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1848 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Фролов

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Иван Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Фролов

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Тихон Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Фролов

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Илья Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Фролов

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Авдотья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Фролов

Смерть
Неизвестно

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