Пелагея Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Фролов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Иван Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Фролов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Тихон Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Фролов
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Илья Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Фролов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Авдотья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Фролов
Смерть
Неизвестно