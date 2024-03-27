Вассерман (Суздальницкая) Лина (Инда) Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вассерман Моисей
Отец ребёнка: Вассерман Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Эйдельман (Вассерман) Мария
Отец ребёнка: Вассерман Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
25.10.1906
Сын: Суздальницкий Исай
Отец ребёнка: Вассерман Иосиф Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1911
Сын: Вассерман Борис
Отец ребёнка: Вассерман Иосиф Павлович
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно