Вассерман (Суздальницкая) Лина (Инда) Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вассерман (Суздальницкая) Лина (Инда) Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Суздальницкий Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев) Мойшевич

Мать: Суздальницкая (Иосилевич) Рахиль Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вассерман Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вассерман Моисей

Отец ребёнка: Вассерман Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Эйдельман (Вассерман) Мария

Отец ребёнка: Вассерман Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
25.10.1906

Сын: Суздальницкий Исай

Отец ребёнка: Вассерман Иосиф Павлович

Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Вассерман Борис

Отец ребёнка: Вассерман Иосиф Павлович

Смерть
1942
Похороны
Неизвестно

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