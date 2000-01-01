Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Николай Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Илья Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Иван Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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