Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Николай Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Илья Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иван Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Андреевич
Смерть
Неизвестно