Лучинина (Русанова) Александра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучинин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Лучинин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
19.07.1956
Сын: Лучинин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лучинин Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно