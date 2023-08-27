Лучинина (Русанова) Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучинина (Русанова) Александра Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучинин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Лучинин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
19.07.1956

Сын: Лучинин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лучинин Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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