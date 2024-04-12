Чернявский Игнатий Матвеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: Чернявский Матвей Леонтьевич
Бракосочетание
14.10.1884 ст.
Восприемник
25.03.1885 ст.
Рождение ребёнка
03.07.1887 ст.
Сын: Чернявский Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Чернявская Фекла Ивановна
Восприемник
09.05.1891 ст.
Смерть
Неизвестно