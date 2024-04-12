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Чернявский Игнатий Матвеев

Место рождения

Триданы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Чернявский Матвей Леонтьевич

Мать: не указана

Триданы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
14.10.1884 ст.

Жена: Чернявская Фекла Ивановна

Мядель, Мядельский район, Минская область
Восприемник
25.03.1885 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.07.1887 ст.

Сын: Чернявский Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Чернявская Фекла Ивановна

Триданы, Мядельский район, Минская область
Восприемник
09.05.1891 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Триданы, Мядельский район, Минская область
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