Воробьёв Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямникова Роза Сергеевна

Рождение ребёнка
30.06.2006

Дочь: Воробьёва Яна Владимировна

Мать ребёнка: Ямникова Роза Сергеевна

Рождение ребёнка
12.06.2010

Сын: Воробьёв Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Ямникова Роза Сергеевна

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