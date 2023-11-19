Воробьёв Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ямникова Роза Сергеевна
Рождение ребёнка
30.06.2006
Дочь: Воробьёва Яна Владимировна
Мать ребёнка: Ямникова Роза Сергеевна
Рождение ребёнка
12.06.2010
Сын: Воробьёв Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Ямникова Роза Сергеевна