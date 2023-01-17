Genis Godel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Genis Godel

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

10.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1904

Отец: Genis Mordko Ios

Мать: Genis Rivka Rukhlya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Genis Liza (Rukhlya)

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Genis Liza (Rukhlya)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Genis Liza (Rukhlya)

Смерть
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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