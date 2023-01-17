Genis Godel
Место рождения
Дата рождения10.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1904
Отец: Genis Mordko Ios
Мать: Genis Rivka Rukhlya
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Genis Liza (Rukhlya)
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Genis Liza (Rukhlya)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Genis Liza (Rukhlya)
Смерть
Неизвестно